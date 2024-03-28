Аукцион на застройку территории у метро «Щукинская» вызвал ажиотаж среди девелоперов

Торги на право комплексного развития территории около метро «Щукинская» завершены. Победитель аукциона (ООО «Вива Холдинг») займется комплексным развитием неэффективно используемого участка, где сейчас расположены неиспользуемая автомобильная газозаправочная станция, пустырь и склады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии