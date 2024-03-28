РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Аукцион на застройку территории у метро «Щукинская» вызвал ажиотаж среди девелоперов

Торги на право комплексного развития территории около метро «Щукинская» завершены. Победитель аукциона (ООО «Вива Холдинг») займется комплексным развитием неэффективно используемого участка, где сейчас расположены неиспользуемая автомобильная газозаправочная станция, пустырь и склады.

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