Ариана Гранде (Ariana Grande) делает “Шаг назад” от общественной жизни после тура

Всего через несколько дней после того, как Ариана Гранде (Ariana Grande) выпустила свой новый альбом Petal, ее представитель сообщил в воскресенье, что певица сделает “шаг назад” после завершения своего нынешнего тура.
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