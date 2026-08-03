Все о Музыке
ГлавнаяНовостиPop-музыкаRock-музыкаБлюз, КантриJazz-музыкаClassic-музыкаИсполнители
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о Музыке

5 022 подписчика

Ариана Гранде (Ariana Grande) делает “Шаг назад” от общественной жизни после тура

Ариана Гранде (Ariana Grande) делает “Шаг назад” от общественной жизни после тура

Всего через несколько дней после того, как Ариана Гранде (Ariana Grande) выпустила свой новый альбом Petal, ее представитель сообщил в воскресенье, что певица сделает “шаг назад” после завершения своего нынешнего тура.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии