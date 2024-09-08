Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не мир войной, а войны миром правят

Дурак у власти  пол - беды, самовлюблённый нарцисс - много  страшнее. Он любуется только собой, слышит только себя,  не видит ничего вокруг.

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