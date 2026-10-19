40-летнего жителя Пермского края обвиняют в повторном нетрезвом вождении после того, как в конце июля в деревне Устиново он был остановлен за рулём «Рено Логан» с содержанием алкоголя 1,364 мг/л в выдыхаемом воздухе.
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