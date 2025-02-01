Россия готова массово производить асимметричный ответ НАТО – новый «Искандер-1000»

Многочисленные источники сообщают, что Россия близка к началу серийного производства новой версии баллистической ракеты «Искандер-М», чье официальное обозначение пока не подтверждено, пишет американское военное издание Military Watch Magazine (MWM).
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