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Царьград

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Запрет на бороду и волосы на голове: Из-за террористов в ростовском СИЗО приняли экстренные меры

Запрет на бороду и волосы на голове: Из-за террористов в ростовском СИЗО приняли экстренные меры

Всех заключённых ростовского СИЗО-1 побрили наголо. Это связано с ЧП, когда 16 июня террористы захватили заложников из числа сотрудников СИЗО.

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