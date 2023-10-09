ВКС РФ получили партию новых Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в понедельник в пресс-службе «Ростеха».
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