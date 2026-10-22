Соглашение позволит руководителям спортивных организаций Тульской области проходить образовательные программы и участвовать в семинарах с российскими и международными экспертами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фотография тульск...
- В Туле на дороги ...
- Зеленский ввёл пе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым