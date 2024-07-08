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Московские бизнесмены получат поддержку для продвижения товаров на «Маркете»

Московские бизнесмены получат поддержку для продвижения товаров на «Маркете»

Проект «Сделано в Москве» представит столичным предпринимателям новый инструмент продвижения&nbsp;— бюджет на запуск рекламной кампании в рамках «Буста продаж» от «Яндекс Маркета», рассказали в пресс-службе проекта.

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