Московские бизнесмены получат поддержу для продвижения товаров на «Маркете»

Проект «Сделано в Москве» представит столичным предпринимателям новый инструмент продвижения – бюджет на запуск рекламной кампании в рамках «Буста продаж» от «Яндекс Маркета», рассказали в пресс-службе проекта.
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