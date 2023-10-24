DIABLO IV МОМЕТАЛЬНО /ПОДАРОК КРОМЕ РФ/РБ☑️ Мы можем купить ИГРУ напрям...

DIABLO IV МОМЕТАЛЬНО /ПОДАРОК КРОМЕ РФ/РБ☑️Мы можем купить ИГРУ напрямую на ваш аккаунт, чтобы вы не ждали 72 часа❗️(Правило Blizzard) Для отправления подарков нам нужно добавится вас в друзья и прождать минимум 72 часа!Только по истечению 72ч после того как вы примете нас в друзья в Баттлнет, я смогу вам отправить подарок❗️⚫ Если у Вас нет аккаунта Battle.