Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.
У Аргентины нет плана Б
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Хавьер Милей объявил о грядущих либертарианских преобразованиях в стране. Одним из них станет полная декриминализация наркотиков и их легальное повсеместное употребление, включая школы и высшие учебные заведения. - Пришёл Аргентине полный п .....ц!Милей загонит страну в счастье.
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
вопросы профпринадлежности и национально ориентированности. фсё!
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53 мин.
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