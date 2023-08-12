КВАДРАТУРА КРУГА Жалко ли нам Южную Корею? Наверно, жалко. Кто там был, говорят, что это хорошая страна.
Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?
Комментарии
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МС
Марина Свобода
Работать на упреждение всегда лучше, чем реагировать на чужую активность. Хватит ли у нас сил и материальной базы? И Китай при всем уважении ведет себя как США - чужими руками все ... А где сплоченные ряды? Снова мы спасаем весь мир?
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13 час.
Аркадий Цыганов
На Украине идёт СВО. А это очень щадящий режим. Япония расположена на разломах. В этом её страх при современном оружии.
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12 час.
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