Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?

МС

Марина Свобода

Работать на упреждение всегда лучше, чем реагировать на чужую активность. Хватит ли у нас сил и материальной базы? И Китай при всем уважении ведет себя как США - чужими руками все ... А где сплоченные ряды? Снова мы спасаем весь мир?