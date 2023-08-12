Спички - не игрушка

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Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?

Какую Корею больше жаль: Северную или Южную?

КВАДРАТУРА  КРУГА Жалко ли нам Южную Корею? Наверно, жалко. Кто там был, говорят, что это хорошая страна.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Работать на упреждение всегда лучше, чем реагировать на чужую активность.  Хватит ли у нас сил  и материальной базы? И Китай при всем уважении  ведет себя  как США - чужими руками все ... А где сплоченные ряды? Снова мы спасаем весь мир?
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Аркадий Цыганов
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