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Анализы на витамины перед беременностью: что проверять без лишних трат

Панель на 10-15 витаминов до зачатия часто продают как обязательную проверку. Но у здоровой женщины без жалоб такой скрининг редко меняет назначения, а концентрация вещества в крови не всегда точно отражает его запасы в тканях.

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