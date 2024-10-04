Фото: Царьград И это семейные ценности? В прямом эфире прозвучало неудобное откровение генерала Андрея Гурулёва: "Про это в России стараются не говорить".
И это семейные ценности? Откровение генерала Гурулёва: "Про это в России стараются не говорить"
Комментарии
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Семен Демин
Россия не восполнит военные людские потери. Советский опыт в этом деле нам не поможет. Большевики, хоть они и сделали много хорошего, но традиционную русскую семью они разрушили, уничтожили семейные ценности, идеологию и мораль. "Демократы" пошли дальше. Они стирают половые различия, смешивают мужские и женские роли. Даже в позднем СССР мужчин и женщин можно было различить. Теперь - очень трудно. Мужеподобные бабы и женообразные мужики, ЛГБТ и культ потребления на ТВ, в театрах в литературе, СМИ и т.д. Какая может быть семья и деторождение?!
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1 час.
Z Muliphein
Мне понравилось. Про женщин, которые родили "пять-шесть-семь" детей..."Она, живя на селе, картошку не сажает, помидоры не сажает, кур не держит, не работает - просто ухаживает за детьми..." Ну да, ну да... не работает. Просто ухаживает😆😆😆😆😆
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1 час.
Кошмар
Шёл бы ты, тролль женоподобный...😀
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1 час.
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