И это семейные ценности? Откровение генерала Гурулёва: "Про это в России стараются не говорить"

Семен Демин

Россия не восполнит военные людские потери. Советский опыт в этом деле нам не поможет. Большевики, хоть они и сделали много хорошего, но традиционную русскую семью они разрушили, уничтожили семейные ценности, идеологию и мораль. "Демократы" пошли дальше. Они стирают половые различия, смешивают мужские и женские роли. Даже в позднем СССР мужчин и женщин можно было различить. Теперь - очень трудно. Мужеподобные бабы и женообразные мужики, ЛГБТ и культ потребления на ТВ, в театрах в литературе, СМИ и т.д. Какая может быть семья и деторождение?!