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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Минздрав РФ планирует ввести порядок разработки фармакопейных статей

Минздрав РФ планирует ввести порядок разработки фармакопейных статей

Министерство здравоохранения представило для общественного обсуждения проект приказа об утверждении порядка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, а также порядка размещения данных о государственной фармакопее и приложениях к ней.

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