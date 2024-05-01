Минздрав РФ планирует ввести порядок разработки фармакопейных статей

Министерство здравоохранения представило для общественного обсуждения проект приказа об утверждении порядка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, а также порядка размещения данных о государственной фармакопее и приложениях к ней.
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