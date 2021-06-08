Происшествия

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Благодаря принятым следствием мерам руководство АО «СГ-трейдинг» погасило задолженность по заработной плате в размере более 21 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в соответствии со ст.

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