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В Петербурге 19 декабря ожидается дождь, гололед и ветер до 13 м/с

В Петербурге 19 декабря ожидается дождь, гололед и ветер до 13 м/с

Декабрь в Петербурге подкидывает для местных жителей настоящие испытания. Сначала город «сносило» предштормовым ветром, потом заваливало снегом, что стало причиной пробок и аварий, а теперь – замораживает.

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