Макрон допустил возможность проведения переговоров по Украине с участием РФ

В будущем возможны переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием России. С таким заявлением в интервью BBC выступил президент Франции Эмманюэль Макрон По словам политика, может настать время «для честных и хороших переговоров, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией».