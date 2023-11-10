Макрон допустил возможность проведения переговоров по Украине с участием РФ

В будущем возможны переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием России. С таким заявлением в интервью BBC выступил президент Франции Эмманюэль Макрон По словам политика, может настать время «для честных и хороших переговоров, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией».
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