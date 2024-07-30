Экоперформанс на стихи Бродского: чем удивил театр из Воронежа на «Таврида.АРТ»

«ВАУ театр» представил спектакль «1000 тонн под водой». Его режиссером является Данила Чекрыгин. По его замыслу, это история про человека, потерянного в океане, которая постепенно превращается в историю человека, потерянного в груде мусора.
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