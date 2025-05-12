Lockheed Martin инвестирует в производство твердотопливных ракет

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin привлекла инвестиции и заключила стратегическое соглашение с компанией X-Bow Systems, разрабатывающей твердотопливные ракетные двигатели, 12 мая сообщает издание SpaceNews.
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