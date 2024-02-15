Глава ГУ МЧС по Ивановской области Алексей Клушин получил крест «За доблесть»

Стало известно, за что генерал-майор удостоен высшей ведомственной награды.Крест «За доблесть» вручил начальнику ГУ МЧС России по Ивановской области Алексею Клушину глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.
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