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Путин: ошибки ЕС в энергетике приведут к росту цен на газ для европейцев

Путин: ошибки ЕС в энергетике приведут к росту цен на газ для европейцев

Донат Сорокин/ТАСС Ошибки европейских государств приведут к еще большему росту цен на газ для граждан Европы.

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