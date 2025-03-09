Из-за действий Трампа за эти дни погибло множество солдат ВСУ, а США помогли россиянам прорвать Курский фронт, — TIME

Решение США приостановить разведданные Украине помогло российскому наступлению, ослабив переговорную позицию Зеленского и убив множество украинских солдат в последние дни, — заявили 5 высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных.
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