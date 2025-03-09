Русская весна
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Русская весна

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Из-за действий Трампа за эти дни погибло множество солдат ВСУ, а США помогли россиянам прорвать Курский фронт, — TIME

Из-за действий Трампа за эти дни погибло множество солдат ВСУ, а США помогли россиянам прорвать Курский фронт, — TIME

Решение США приостановить разведданные Украине помогло российскому наступлению, ослабив переговорную позицию Зеленского и убив множество украинских солдат в последние дни, — заявили 5 высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных.

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Комментарии
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Eduard
Вам никто,ничего не должен!
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15 час.
Алекс Сэм
До этого Байден помогал убивать русских, а Трамп с*** не хочет спасать хохлов. Вот у них дупы и горят
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13 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Козлы, повоюйте сами, без всяких подмог!!!
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12 час.
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