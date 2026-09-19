Дураки идут ва-банк. Почему Запад уже не скрывает своих намерений

Несколько дней тому много шуму опять наделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. В рамках бесконечного промотура собственных мемуаров она добралась до Румынии и вновь повторила набор уже хорошо известных тезисов: Минские соглашения стали «якорем» и «тормозом» для России, дав Украине время на подготовку к войне, российский газ был и остаётся нужен Германии, а с Москвой, как ни крути, всё равно когда-нибудь придётся разговаривать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сводки СВО, 19 октября, главное: Жесткая ответка за Питер — по тылам врага мощно ударила «баллистика»
- «Прошли незамеченными 20 км»: как российские ДРГ убили пятерых дронщиков ВСУ в их далёком тылу под Харьковом
- Александр Широкорад: Если бы Россия действовала, как НАТО, Украина была бы мирной и дружественной уже 4 года
Свежие комментарии
- План Трампа, кото...
- АА Врач-мигрант четы...
- В Брекзит снова ище...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым