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Артем Резников про ограничение трансляций ММА: «Смешанные единоборства подают пример подрастающему поколению»

Известный казахстанский боец Артем Резников д объяснил свою позицию, относительно недавно введенных ограничений на трансляции ММА в Казахстане: «Министр информации должен разбираться в спорте и отличать ММА от поп-ММА.

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