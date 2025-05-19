«Путин должен безоговорочно принять предложенное перемирие»: Макрон выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом

Европа очень озабочена результатами предстоящего телефонного разговора лидеров США и России, в преддверии ожидаемого звонка главы Франции, Британии, Германии и Италии сами дозвонились до Трампа, чтобы «дать ему инструкции» по общению с Путиным.
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