НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • са 1
    Глава Министерства национальной обороны Эстонии заявил, что не боится России и тихо пукнул...😂«Одна из самых по...
  • Игорь
    "От действующей украинской власти не добиться ни признания Крыма, ни отвода войск из четырёх регионов". Глупость. С 2...От действующей ук...
  • ruslava Митькина
    Позорник!  Собственных миллиардов пожалел на холст и подрамник? Опять просто выпендрился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зеленский привёз ...

«Путин должен безоговорочно принять предложенное перемирие»: Макрон выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом

«Путин должен безоговорочно принять предложенное перемирие»: Макрон выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом

Европа очень озабочена результатами предстоящего телефонного разговора лидеров США и России, в преддверии ожидаемого звонка главы Франции, Британии, Германии и Италии сами дозвонились до Трампа, чтобы «дать ему инструкции» по общению с Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила коптякова
С чего это Макрону что- то должен Путин? Макрон обнаглел совсем. Этот петух заигрался, как бы ему без головы не остаться!
Ответить
15 час.
наверх