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Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Факел» обыграл петербургский «Зенит», «Динамо-ЛО» уступило «Белогорью» и другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины Предварительный этап 25-й тур 23 февраля Нефтяник – Шахтер – 3-0 (31:29, 25:23, 25:13)   Газпром-Югра – Югра-Самотлор – 3-1 (22:25, 25:21, 26:24, 25:17)  24 февраля Енисей – Нова – 3-2 (22:25, 25:19, 22:25, 25:17, 15:12)   Факел – Зенит Санкт-Петербург – 3-1 (28:26, 25:17, 22:25, 27:25)   АСК – Локомотив – 0-3 (23:25, 23:25, 17:25)   Динамо-ЛО – Белогорье – 2-3 (25:21, 20:25, 25:21, 18:25, 12:15)   25 февраля Кузбасс – Динамо Москва – 13.

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