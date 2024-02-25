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МЧС РФ: игравшие со спичками дети подожгли жилой дом в Башкирии

МЧС РФ: игравшие со спичками дети подожгли жилой дом в Башкирии

Игра маленьких детей со спичками едва не обернулась трагедией в селе Бекетово в Башкирии. Четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка случайно подожгли комнату в жилом двухквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС России.

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