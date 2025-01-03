Депутат Бундестага предложила возобновить подачу газа по "Северному потоку"

Подачу газа по оставшейся ветке "Северного потока" необходимо возобновить после прекращения транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X.