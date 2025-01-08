Bitfinex запускает услуги по торговле деривативами в Сальвадоре

Компания Bitfinex Derivatives официально получила лицензию поставщика услуг цифровых активов (DASP) в Сальвадоре, что стало ключевым событием в ее стратегии по расширению своего влияния в Латинской Америке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии