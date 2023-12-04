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Глава KMZ Даниленко заявил, что военные катера будут с двигателями из России

Глава KMZ Даниленко заявил, что военные катера будут с двигателями из России

KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), производитель катеров "Афалина" и "Касатка-2М", начал опытное производство этих судов с российскими двигателями и движителями, которые будут использоваться с 2024 года.

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