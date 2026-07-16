Единая геофизическая служба: 16 июля в Новосибирской области произошло землетрясение

Утром 16 июля в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в Усть-Чемском сельсовете, неподалеку от деревни Харино, примерно в 92-100 км от Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии