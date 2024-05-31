Судебная карта Республики Молдова была пересмотрена

Законопроект, предусматривающий пересмотр судебной карты, был принят парламентом во втором чтении. Документ предусматривает реорганизацию судов и апелляционных палат с целью повышения качества судебного акта и обеспечения рационального использования государственных денег.
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