Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленщина подписала соглашение о сотрудничестве в вопросах сохранения истории

Смоленщина подписала соглашение о сотрудничестве в вопросах сохранения истории

Межрегиональное соглашение о сотрудничестве подписано с Томской областью В смоленском Сквере Памяти Героев почтили память павших воинов, которые отдали свои жизни за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны.

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