Смоленщина подписала соглашение о сотрудничестве в вопросах сохранения истории

Межрегиональное соглашение о сотрудничестве подписано с Томской областью В смоленском Сквере Памяти Героев почтили память павших воинов, которые отдали свои жизни за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии