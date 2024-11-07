Лекарства для льготников обяжут покупать больницы и поликлиники за свой счет

Обязанность по обеспечению лекарствами лиц из категорий льготников в Забайкальском крае возложат непосредственно на лечебные государственные учреждения, это следует из распоряжении по региональному Минздраву за №1185/Р, копия документа имеется в распоряжении редакции ZAB.
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