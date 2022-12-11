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Малкин против «Баффало»: 20-я передача в сезоне, 9-й подряд матч без голов, 83% на точке

Малкин против «Баффало»: 20-я передача в сезоне, 9-й подряд матч без голов, 83% на точке

Евгений Малкин сделал 20-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало». Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:1).

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