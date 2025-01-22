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Царьград

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В акватории Японии нашли останки моряка, который пропал в Китае семь лет назад

В акватории Японии нашли останки моряка, который пропал в Китае семь лет назад

Русский моряк Андрей Фролов с 2017 года считался пропавшим без вести. Недавно его тело нашли в водах Охотского моря.

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Комментарии
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NT
Nadeznda Tkachenko
Ни че го не по ня ла...
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