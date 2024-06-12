Государственная хоровая капелла отметила День России в Абхазии Сегодня в рамках празднования Дня России состоялся уникальный концерт Государственной хоровой капеллы в Абхазском государственном драмтеатре.
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