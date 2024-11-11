«Козыри для Трампа»: Украина может атаковать Белоруссию и Приднестровье

Ближайшее время ожидается наибольшая интенсификация боев на Украине. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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