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Царьград

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Илья Муромец и Летописец Нестор будут украинцами: как в Киеве оскверняют святые мощи

Илья Муромец и Летописец Нестор будут украинцами: как в Киеве оскверняют святые мощи

Киевские власти начали незамедлительное вскрытие мощей православных святых, однако такая научная инициатива вызвала мощную реакцию среди религиозного сообщества.

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