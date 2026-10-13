Прорыв без танков: смогут ли летающие роботы вернуть манёвр на поле боя? Шведские БМП CV90 на учениях Aurora 26, апрель 2026 года.
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