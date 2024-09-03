Сомнолог Калинкин объяснил, почему молоко может быть натуральным снотворным

Сомнолог Александр Калинкин подтвердил: на многих людей молоко действует усыпляюще. Сомнолог Калинкин, ставший приглашенным экспертом в программе Александра Мясникова, рассказал, что молоко может быть натуральным снотворным «В молочных продуктах есть предшественники мелатонина.