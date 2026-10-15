Доценты Южно-Уральского государственного университета Татьяна Крупнова и Ольга Ракова проанализировали пробы воздуха в квартирах, аудиториях и лабораториях Челябинска и выяснили, что свыше 80% мелкодисперсной пыли PM2,5 попадает в помещения с улицы.
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