Политика как он...
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Политика как она есть

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Вагенкнехт призвала отказаться от безумного курса на эскалацию с Россией

Вагенкнехт призвала отказаться от безумного курса на эскалацию с Россией

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии отказаться от продолжения поставок вооружений Киеву и инициировать реальный переговорный процесс для урегулирования конфликта.

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