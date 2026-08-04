Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии отказаться от продолжения поставок вооружений Киеву и инициировать реальный переговорный процесс для урегулирования конфликта.
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