Первый же день без зерновой сделки ознаменовался несколькими знаковыми событиями. Для России выход из соглашения (возможно, временный) оказался чем-то сравни воздуху свободы, что развязало руки на активные действия по защите своих интересов.
Не только помидоры: «Россельхознадзором» задержаны партии турецких фруктов
Комментарии
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Андрей Stan
))) Помимо того, что начали плющить турецких прокси в Сирии, вступил в дело наш Роспотребнадзор?!... ))) Именно этого я и ожидал... ))) И сдается мне, Пидоргана ожидает ещё не один сюрприз подобного рода... ))) Тоже зерно? Оно может спокойно пойти в Египет... Там уже работает наша "торговая зона", под Александрией... (не помню как именуется) А это сразу в Африку будет идти наш хлеб... )))
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14 час.
Секушин Леонид
Ну да! Пока "дружим" - можно и дерьмецо схавать!
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12 час.
Юрий Кушнарев
надолго ли? Скоро встретятся, Путин и Эрдоган,обговорят и всё вернётся,не первый раз,на круги своя
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32 мин.
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