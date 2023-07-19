Не только помидоры: «Россельхознадзором» задержаны партии турецких фруктов

Андрей Stan

))) Помимо того, что начали плющить турецких прокси в Сирии, вступил в дело наш Роспотребнадзор?!... ))) Именно этого я и ожидал... ))) И сдается мне, Пидоргана ожидает ещё не один сюрприз подобного рода... ))) Тоже зерно? Оно может спокойно пойти в Египет... Там уже работает наша "торговая зона", под Александрией... (не помню как именуется) А это сразу в Африку будет идти наш хлеб... )))