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Не только помидоры: «Россельхознадзором» задержаны партии турецких фруктов

Не только помидоры: «Россельхознадзором» задержаны партии турецких фруктов

Первый же день без зерновой сделки ознаменовался несколькими знаковыми событиями. Для России выход из соглашения (возможно, временный) оказался чем-то сравни воздуху свободы, что развязало руки на активные действия по защите своих интересов.

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Комментарии
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Андрей Stan
))) Помимо того, что начали плющить турецких прокси в Сирии, вступил в дело наш Роспотребнадзор?!... ))) Именно этого я и ожидал... ))) И сдается мне, Пидоргана ожидает ещё не один сюрприз подобного рода... ))) Тоже зерно? Оно может спокойно пойти в Египет... Там уже работает наша &quot;торговая зона&quot;, под Александрией... (не помню как именуется) А это сразу в Африку будет идти наш хлеб... )))
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Секушин Леонид
Ну да! Пока &quot;дружим&quot; - можно и дерьмецо схавать!
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