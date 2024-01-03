«На нет и суда нет»: В МИД высказались о конфискации российских активов

Россия будет действовать симметрично в случае, если Запад заберет себе российские активы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в разговоре с информационным агентством РИА Новости.
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