Каждый пятый опрошенный ямалец проведет новогодние выходные на работе

Жители ЯНАО планируют провести новогодние каникулы с семьей или путешествовать. Каждый пятый из 200 опрошенных проведет выходные на рабочем месте, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
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