Минздрав предупредил о смертельных побочках при приеме популярного антибиотика

Риск внезапной смерти выявили у взрослых, принимающих популярный антибиотик азитромицин. Исследования показали, что особенно повышенный риск наблюдается в первые пять дней лечения, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
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