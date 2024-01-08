Зарабатывать без усилий: раскрыто, как получать пассивный доход в 2024 году

Пассивный доход — это деньги, которые накапливаются без активного участия инвестора. Банки.ру объясняет, как работает пассивный доход, кто может его получать и каким образом его можно сформировать в 2024 году.
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